شرطة المرافق تزيل إشغالات 8 شوارع بالإسكندرية

واصلت شرطة المرافق في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، حملاتهما الميدانية اليومية لإزالة الحواجز الحديدية، والكتل الخرسانية، والكاوتش، والإعلانات والإشغالات المخالفة والتي تعيق حركة المارة والسيارات في الطريق العام، والتحفظ عليها في مقر شرطة المرافق.

واستهدفت الحملة شوارع "أمين حسونة بالسيوف شماعة، ومصطفى كامل بالرأس السوداء، وتقاطع 45 مع شارع 30، والسوق بالعصافرة قبلي، وخلف الاكاديمية العربية بميامي، وعبدالله بن مسعود، وسيف بسيدي بشر قبلي، ووديع باشور أمام مسجد الزهراء خلف كافور بالسيوف شماعة".

وتم تحرير محاضر ومخالفات إدارية بتلك الوقائع بواسطة وحدة شرطة المرافق، وإدارة الإشغالات بحي أول المنتزه، تمهيدا لعرض المكرر منها على النيابة العامة للتحقيق فيها.