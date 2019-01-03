وزيرة البيئة: خطة طموحة لمساعدة كل المنشآت الصناعية لتوفيق أوضاعها بنسبة 100%

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن هناك خطة طموحة لمساعدة كل المنشآت الصناعية سواء قطاع عام أو خاص لتوفيق أوضاعها بنسبة تصل إلى 100%؛ لوقف الصرف الصناعي المباشر على نهر النيل.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها وزارة البيئة اليوم الخميس، لتوقيع عدد من اتفاقيات إتاحة التمويل والاتفاقيات الفنية من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعي للشركات الصناعية الكبرى ، وذلك بحضور الدكتور طارق الملا وزير البترول وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري والدكتور محمد صلاح رئيس جهاز شئون البيئة وعدد من الشركات.

وقالت فؤاد: "إن مشروع التحكم في التلوث الصناعي بدأ عام 1998 لمساعدة المنشآت الصناعية في توفيق أوضاعها البيئية حتى يمكن تحقيق التنمية المستدامة التي تراعي الأبعاد البيئية ومواكبة التطور الذي يحدث داخل الدولة"، مشيرة إلى التعاون البناء مع وزارة البترول والبنك الأهلي لتذليل المعوقات وتوفير التمويل.

وأشارت إلى أهمية الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم بتكلفة 25.5 مليون يورو لمساعدة 3 شركات في توفيق أوضاعها على أن تلتزم بالمدة المحددة التي تتراوح بين 18 إلى 20 شهرا.

من جانبه، وجه وزير البترول الشكر لوزارة البيئة على تبنيها لمشروع التحكم في التلوث الصناعي، موضحا أن هناك العديد من المشروعات التي تنفذها وزارة البترول، مشددا على اهتمام الوزارة بمراعاة الأبعاد البيئية في كافة الصناعات".

كما أشار الملا إلى أن هناك تعاونا هاما خلال الفترة القادمة مع وزارة البيئة لتحقيق التنمية المستدامة والمعايير العالمية، ليكون الإنتاج المصري في المقدمة.

وفي الختام وجه هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الشكر لوزارة البيئة على هذه المبادرات.