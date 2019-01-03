أمرت نيابة الأموال العامة بشمال الجيزة، بإشراف المستشار محمد المنشاوي المحامي العام للنيابات، بحبس 13 متهمًا ومتهمة بينهم المطربة "شيما" المعروفة إعلاميًا بـ"بطلة كليب "عندي ظروف" 4 أيام على ذمة اتهامهم في قضية تسهيل وممارسة الدعارة وجلب مخدرات من الخارج في كافية شهير بالمهندسين.

وأمرت النيابة، بسرعة ضبط وإحضار صاحب الكافية "أ.م" بعدما تبين هروبه، واستعجال التحريات التكميلية عن القضية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول صاحب الكافية "أ.م"، يقوم بجلب مخدر "الهيروين والأيس والكريستال والترامادول" عن طريق 4 أفراد آخرين يحملون جنسيات أجنبية مختلفة، ومن ثم يقوم هو وشقيقه بتسليمها للعاملين بالكافية لتوزيعها على العملاء، كما تبين أن الفتيات على اتصال بالقوادين، والاتفاق معهم على ممارسة الدعارة مع راغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.

وأنكرت الفتيات الاتهامات الموجهة لهن وأكدن عملهن كمضيفات فى الكافيه مقابل الحصول على دخل مادى لمساعدة ذويهن، وبسؤالهن حول نشاط صاحب الكافيه بجلب المواد المخدرة من الخارج وتوزيعها على عملائه بالكافيه، أنكرن معرفتن بذلك النشاط.

والمتهمون هم: "ش.أ" والمعروفة باسم "شيما"، سبق وحكم عليها بالحبس 6 أشهر لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، "س.ع"، "ي. س"، "ف.م"، "ز. ع"، "ه.م"، "ر. س"، "س. ال"، "د. ج"، "ت. م" شقيق المتهم الأول، وقواد يدعي "س. ح " الشهير بـ"ميرو"، وآخر يدعى "م. ص" محبوس على ذمة قضية أداب بالتجمع الخامس، وآخر يدعي "م. ح" وتم اقتيادهم إلى النيابة للتحقيق معهم.

كانت هيئة الرقابة الإدارية أعلنت في ديسمبر الماضي، عن الكشف عن شبكة دولية للاتجار بالبشر ضمت 20 متهما من المصريين والأجانب من جنسيات عربية وأوربية لتورطهم فى جرائم استغلال حاجة بعض السيدات وممارسة الضغوط عليهم للاشتراك فى أعمال منافية للآداب، وجلب مخدر الهيرويين والايس والكرستال والترامادول من تركيا والهند عبر المنافذ الجوية والبرية وترويجها على عملائهم من الشباب.

وأسفرت أعمال المراقبات السرية نفاذا لإذن النيابة العامة عن تأكيد الوقائع وتوثيقها وصدر قرار بضبط جميع المتهمين وتفتيش مقار سكنهم وعملهم وأحد الكافتيريات المشبوهة بمنطقة المهندسين، حيث تمكنت فجر اليوم عناصر هيئة الرقابة الادارية مدعومة بمجموعات من القوات الخاصة بوزارة الداخلية من ضبط المتهمين وكميات من المخدرات.

وأمر المستشار النائب العام نبيل صادق، بندب نيابة الأموال العامة للتحقيق فى القضية.

وفي يناير 2018، قضت محكمة جنح مستأنف النزهة، المنعقدة بالعباسية، بقبول استئناف المطربة شيما على حكم حبسها سنتين مع الشغل، وتغريمها 10 آلاف جنيه، وتخفيف الحكم إلى عام، في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، ثم أفرجت عنها السلطات بعد قضائها نصف العقوبة في يونيو الماضي.

وكانت مباحث الآداب قد ألقت القبض على شيما، من منزلها بعد ورود تحريات تفيد بالتحريض على الفجور من خلال كليب «عندي ظروف».