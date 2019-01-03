التضامن: مبادرة «حياة كريمة» تنطلق في أكثر 100 قرية فقرا بالجمهورية

قالت الدكتورة نيفين القباج، نائبة وزير التضامن الاجتماعي، إن الوزارة بالتعاون مع الجميعات الأهلية ستبدأ في تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير حياة كريمة للمواطنين، في 100 قرية على مستوى الجمهورية، على أن يرتفع هذا العدد لاحقًا إلى 300 قرية.

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج «نظرة»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن البداية ستكون من هذه القرى التي يصل نسبة الفقر بها إلى 75%، موضحة أنها تعاني من فقر في الخدمات الأساسية أو فرص العمل وتحتاج للخدمات الصحية.

وذكرت أن محافظة سوهاج، تستحوذ على ربع الموارد من الحملات المختلفة، لأنه وفقًا لخرائط الفقر فهي تتصدر المحافظات الأكثر فقرًا، وتتضمن قرى كثيرة محرومة من خدمات أساسية، مضيفة أن الوجه القبلي بشكل عام له النصيب الأكبر، مع تدخلات في محافظتي مرسى مطروح وسيناء.

وأوضحت أن تدخلات الوزارة تكون بالخدمات الصحية والأغذية والأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مبادرة سكن كريم، والتي تتضمن رفع كفاءة البيوت وتركيب أسقف لها وتنفيذ وصلات للمياه والصرف للمنازل التي تحتاج ذلك، بالإضافة إلى توفير وفرص العمل.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، دعوة إلى مؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود بينهما، والتنسيق المُشترك؛ لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019.