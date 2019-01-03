الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا عصابيا للإتجار فى العقاقير المخدرة بالأقصر

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ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على تشكيل عصابى بمحافظة الأقصر مكون من أحد المسئولين بالشركة المصرية لتجارة الأدوية وطبيب تخدير بأحد المستشفيات الحكومية وصاحب ومدير مركز طبي بمدينة الأقصر، لقيامهم بالإتجار فى العقاقير المخدرة.

وكشفت تحريات الرقابة الإدارية عن اصطناع المتهمين أختام ودفاتر وروشتات طبية بأسماء وهمية تمكنهم من الاستيلاء على العقاقير المخدرة المتواجدة بحوزتهم بحكم وظائفهم وبيعها فى السوق المحلى.

وضُبط المتهمين وبحوزتهم كميات ضخمة من تلك العقاقير وكذا مبالغ مالية كبيرة، وجارى العرض على النيابة العامة لاستكمال تحقيقاتها.