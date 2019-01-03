دروس تعليمية بالفيديو لقيادة السيارة «مرسيدس جي» في الطين

أطلقت شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية "مرسيدس بنز"، تسجيل فيديو على موقع الإنترنت "يوتيوب" لتعليم عشاق السيارة الفارهة كيفية قيادة سيارتها "مرسيدس الفئة جي" في الأحوال الجوية الصعبة، والطرق الموحلة.

وبحسب موقع "موتور تريند" المتخصص في موضوعات السيارات، يمكن لعدد قليل للغاية من السيارات أن يكون أفضل من السيارة "مرسيدس الفئة جي"، أثناء القيادة على الطرق الوعرة أو في الظروف الجوية السيئة.

وتتولى تقديم فيديو دروس قيادة "مرسيدس جي"، على الطرق الموحلة السائقة المحترفة والمبتكرة في عالم السيارة "جيسي كومبس"، والمشهورة باشتراكها في عروض السيارات "أوفرهولين" و"آول جيرلز جراج".

في الوقت نفسه، تم إعادة تصميم الجيل الجديد من السيارة "مرسيدس جي" لتصبح أكثر تجهيزا للسير على الطرق الوعرة، وبصورة أفضل من ذي قبل.

وأشار "موتور تريند" إلى أن السيارة الجديدة مجهزة بنظام تروس تفاضلي أكثر ملائمة للمستخدم، كما يحتوي على نظم إضاءة قبل الغلق والذي يبلغ السائق بالقفل المحدد، الذي سيتم غلقه عند الضرورة من أجل استمرار اتزان السيارة على الطريق الموحلة.

كما أضافت "مرسيدس" الوضع الجديد "جي مود" الذي يعدل نظام التعليق والجر والتوجيه، لتحسين كفاءة سير السيارة والتحكم فيها على الطرق الوعرة.

ويتم توفير الجيل الجديد من السيارة "مرسيدس جي" في فئتين للمحرك التربو المزدوج المكون من 8 صمامات والذي تبلغ سعته إلى 4 لترات، الأولى تصل فيها قوة المحرك القياسي في إلى 416 حصانا، وعزم شدته 450 رطلا لكل قدم مكعبة، وتصل قوة المحرك في الفئة الثانية إلى 577 حصانا، والعزم إلى 627 رطلا لكل قدم مكعبة.