عمر خيرت يحيي حفلا موسيقيا بجامعة القاهرة

أحيا الموسيقار الكبير عمر خيرت، حفلًا موسيقيًا أحتضنته قاعة الاحتفالات الكبري بجامعة القاهرة، مساء أمس الأربعاء، بمناسبة مرور 110 عامًا على تأسيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ونواب رئيس الجامعة، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس، وطلاب الجامعة، وعدد من الشخصيات العامة، والاعلاميين.

وبدأ الموسيقار عمر خيرت الحفل، بكلمة حيي خلالها، جامعة القاهرة، مهنئًا طلاب الجامعة بحلول العام الميلادي الجديد، ومتنمنيًا لهم التوفيق في امتحانات الفصل الدراسي الأول، وموجهًا الشكر للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة لإهتمامه بالفنون والموسيقي والمسرح بين طلاب الجامعة، كما قدم التحية لقوات الجيش والشرطة، وخاتمًا كلمته بـ "تحيا مصر".

وعزف الفنان عمر خيرت في الحفل عددًا من المقطوعات الموسيقية المعروفة، منها مقطوعة ثلاث مقطوعات، وضمير أبلة حكمت، وخللي بالك من عقلك، وليلة القبض علي فاطمة، ومسألة مبدأ، وزي الهوا.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن حفلى الموسيقار الكبير عمر خيرت بالجامعة مستمر اليوم الخميس.