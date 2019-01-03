وقف الغوص بجزيرتي الأخوين بالبحر الأحمر حتى منتصف مارس المقبل

وتشكيل لجنة لدراسة سلوك أسماك القرش بالجزيرتين



قرر اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، الأربعاء، وقف أنشطة الغوص ورحلات السفاري لجزيرتي الأخوين، التي تعد أشهر مناطق الغطس، وذلك حتى منتصف مارس المقبل، مع استمرار تشكيل لجنة علمية لدراسة سلوك أسماك القرش الموجودة بجزيرتي الأخوين، والوقوف على الأسباب التي أدت إلى التغيرات البيئية بالمنطقة.

وحذر المحافظ، من يخالف القرار بأنه سيعرض منشآته السياحية للعقوبات طبقا للقانون، لافتا إلى أنه أخطر غرفة سياحة الغوص ومحميات البحر الأحمر، والأجهزة المختصة بالقرار لتنفيذه، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات للقرار.

وأوضح عبدالله، أنه سيجري تنفيذ برنامج تدريبي شامل لزيادة الوعي والمعرفة البيئة لجميع العاملين بالمراكب وطرق التعامل الآمن مع موارد البيئة البحرية، وخاصة بمناطق المحميات الطبيعية لتوعيتهم بخطورة الممارسات البيئة الغير سليمة التي تتسبب في الإضرار بالبيئة البحرية.

وأعلن المحافظ، استعداده التام لإنهاء جميع الإجراءات لتحقيق المنظومة وتنفيذ طرق المراقبة البيئة للرحلات واللنشات السياحية، داعًا لعقد اجتماع موسع لأصحاب اللنشات السياحية وغرفة سياحة الغطس، والأجهزة المعنية؛ لمناقشة أوضاع الرحلات البحرية ورحلات غطس السفاري.

كانت مجلة الغطس الدولية البريطانية «dive magazin»، قد وضعت جزيرتي الأخوين بالبحر الأحمر في المرتبة الثالثة، ضمن أفضل 10 مناطق للغطس في العالم يرتادها السائحين، حيث أكدت المجلة في مسابقتها السنوية لعام 2018، أن البحر الأحمر جاء في المرتبة الثالثة من بين أفضلى 10 وجهات لممارسي رياضة الغطس في العالم.

كان محافظ البحر الأحمر، قد أوقف الشهر الماضي، رحلات الغطس لمنطقة جزر «الأخوين» بالبحر الأحمر لمدة 3 أسابيع.

فيما طالب عدد من منظمي رحلات الغطس، وخبراء البيئة البحرية بالبحر الأحمر، باستمرار قرار منع رحلات الغطس لجزر الأخوين؛ لعدة أشهر، حتى يتم إعلان المنطقة أنها آمنة بشكل كامل لاستئناف رحلات الغطس، ولا توجد أي مخاطر فيها على الغطاسين، وإعلان نتائج الدراسة العلمية التي قرر المحافظ تشكيل لجنة علمية لإجرائها.

فيما قررت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، إيقاف 13 من المُرشدين والمُدربين والمُديرين الفنيين، في 5 مراكز غوص بالبحر الأحمر، حيث تضمنت العقوبات الإيقاف عن العمل لمدد تتراوح بين شهر وعام، وفقا للائحة الجزاءات التي تتبعها الغرفة، حسب حجم المخالفات ومدي خطورتها.

وشملت المخالفات، السماح لغواصين مبتدئين بتجاوز الأعماق المناسبة لقدراتهم وتدريبهم، ما تسبب في تعريض حياة وسلامة الغطاسين للخطر، وتكرار مخالفات عوامل الأمان والسلامة، وعدم صيانة المعدات أو أسطوانات أوكسجين صالحة للاستخدام.