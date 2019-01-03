الاتحاد العام للجمعيات الأهلية: مبادرة «حياة كريمة» هى استكمال لمسيرة الرئيس لبناء الإنسان

قال رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية طلعت عبد القوي إن مبادرة "حياة كريمة" هى استكمال لمسيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الإنسان المصري.

وأوضح عبد القوي - في تصريح لقناة "اكسترا نيوز" اليوم الخميس - أن الجمعيات الأهلية تقدم دعما نقديا بشكل منتظم للفئات الفقيرة والمهمشة وذوي الاحتياجات الخاصة، بالاضافة إلى الخدمات العينية في صورة ملابس وأغذية وتوفير السكن الكريم للمواطن.

وأشار عبد القوي إلى أن المجتمع المدني شريك مع وزارة التضامن الاجتماعي في مبادرات كثيرة، وحريص على الوصول إلى كل الأماكن، لافتا إلى أن هناك قاعدة بيانات بوزارة التضامن الاجتماعي نستفيد منها من أجل إيصال هذه الإمكانيات والمساعدات لمستحقيها.

وأعرب عبد القوي عن سعادته لاعلان كل الوزارات المعنية استعدادها الكامل للتعاون مع الجمعيات الأهلية في تقديم الخدمات، لافتا إلى أن الجمعيات الاهلية ستعمل على التواصل مع جميع الوزارات المعنية من أجل تخفيف المعاناة عن المواطنين في هذه المرحلة.

وناشد رجال الأعمال المشاركة في مبادرة "حياة كريمة" ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد دعا أمس الأربعاء، إلى إطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة؛ لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا خلال العام 2019.