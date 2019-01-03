لماذا يعتبر فيتامين «سي» مهما للأطفال؟ وما هي تداعيات نقصانه؟

تشعر معظم الأمهات دائمًا بالقلق بشأن صحة أطفالهن الصغار، وعلى الرغم من أن لبن الأم يشكل المصدر الرئيسي للتغذية للأطفال الرضع، إلا أن الأمهات يبحثن دوما عن الفيتامينات والعناصر الأخرى الهامة التي يجب أن يحصل عليها الطفل.

وتجيب «الشروق»، في التقرير التالي، على العديد من التساؤلات حول أهمية فيتامين «سي» للطفل، وما هي أعراض نقصانه وتداعيات هذا النقصان على صحة الطفل؛ وفقا لما ذكره موقع "MomJunctio" المعني بصحة الطفل.

• لماذا يعتبر فيتامين «سي» مهما للأطفال؟

1- إنتاج وإصلاح خلايا الدم الحمراء، وهي أحد الوظائف الحيوية لفيتامين «سي».

2- يحافظ على صحة اللثة.

3- يقوي الأوعية الدموية؛ حيث إن تناول الجرعة الصحية من فيتامين «سي» يقوي أوعية الدم للطفل ويقلل الكدمات.

4- تعزيز المناعة: فالأطفال لديهم جهاز مناعة هش، حتى العدوى الصغيرة يمكن أن تسبب ضررا خطيرا لصحة طفلك؛ لذلك من المهم تقوية مناعة طفلك، حيث يحافظ فيتامين «سي» على نظام المناعة في الجسم قويًا ويساعد على منع العدوى.

5- امتصاص الحديد؛ حيث يحتاج طفلك إلى الحديد للبقاء بصحة جيدة.

• كم يحتاج الطفل من فيتامين «سي»؟

يحتاج طفلك إلى كميات قليلة جدًا من فيتامين «C» للبقاء بصحة جيدة.

من عمر سنة إلى 3 سنوات، يحتاج الطفل إلى 15 ملليجراما يوميا، في حين أن الأطفال الأكبر سنا يحتاجون إلى حوالي 25 ملليجراما يوميا.

• بعض العوامل التي قد تؤدي إلى نقص فيتامين «سي» في الأطفال:

1- تتسبب صعوبة إرضاء الطفل بالطعام، في عدم تناوله لما يكفي من الفواكه والخضراوات، مما قد يؤدي إلى نقص فيتامين «سي» في أجسامهم.

2- الدخان: الأطفال الذين يعيشون حول الدخان يحتاجون إلى جرعة إضافية من فيتامين «سي» لإصلاح الأنسجة التالفة.

• أعراض نقص فيتامين «C» عند الرضع:

1- الضعف والخمول.

2- نزيف في الجلد واللثة والمفاصل.

3- تورم المفاصل أثناء المشي في كثير من الحالات.

4- طفح جلدي يشبه الكدمات على الجسم.

• علاج نقص فيتامين «سي»:

الطريقة الوحيدة لعلاج نقص فيتامين «C» هي التأكد من أن طفلك يحصل على كميات كافية من المغذيات الحيوية في طعامه، وفي بعض الحالات قد يصف الطبيب للطفل مكملات فيتامين «سي».

• أفضل مصادر فيتامين «سي» في الغذاء:

1- الجوافة: يوفر ربع كوب من عصير الجوافة حوالي 82.5 ملج من فيتامين "سي".

2- الفاكهة الحمضية خاصة البرتقال، مليئة بفيتامين «C».

3- البابايا هي فاكهة مغذية أخرى يجب أن تكون جزءًا من غذاء طفلك.

4- الفراولة والموز والمانجو؛ فربع كوب من عصير المانجو يمنح طفلك 11 ملج من فيتامين «سي».

5-السبانخ والبطاطس.