جابر عصفور: عدم الموافقة على تجسيد الأنبياء والصحابة «جمود» من الأزهر

قال الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، إن عدم الموافقة على تجسيد الأنبياء والصحابة في الدراما أحد أشكال التعصب ومثالًا على جمود الأزهر.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الأربعاء، أنه شاهد فيلمًا قديمًا عن ظهور الإسلام مأخوذ عن رواية «الوعد الحق» للأديب طه حسين، تضمن شخصيات بلال الحبشي وعمر بن الخطاب والصحابة، موضحًا: «لقد تأثرت بالفيلم كثيرًا حتى دمعت عيناي حينما أتذكر عذاب آل عمار بن ياسر».

وتابع أنه حينما كان طالبًا في الجامعة شاهد فيلم عن خالد بن الوليد، من بطولة الفنان حسين صدقي، ومن فترة ليست ببعيدة شاهد مسلسلًا عن عمرو بن العاص، معقبًا: «هل كل هؤلاء الذين جسدوا شخصيات تعود للصحابة كفار، ونحن فقط الأصح؟».

وأوضح أن قدرة الممثل وبراعة الوسائل التقنية للسينما تجعل المشاهد يتخيل أنه في حضرة مهيبة جدًا، مستطردًا: «مثلا فيلم غاندي، نحن لا نستطيع أن نتخيل الان الممثل الذي قدم الشخصية في الفيلم وهو قام بأدوار أخرى شريرة، لأننا لا نتذكره وإنما نتذكر غاندي».