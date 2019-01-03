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رئيس الطائفة الإنجيلية: أجهزة الأمن تؤدي دور غير مسبوق.. واستقرار مصر سلام للمنطقة

القس أندريه زكي - رئيس الطائفة الإنجيلية
القس أندريه زكي - رئيس الطائفة الإنجيلية
دينا النجار
نشر فى : الخميس 3 يناير 2019 - 12:07 ص | آخر تحديث : الخميس 3 يناير 2019 - 12:07 ص

قال القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، إنه سيتم الاحتفال، ظهر يوم الجمعة، في الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد، قائلاً: «يوجد في مصر أكثر من 6 آلاف كنيسة، وأن أجهزة الأمن تؤدي دور غير مسبوق لتأمين مصر».

وأكد «زكي» في تصريحات لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الأربعاء، أن استقرار مصر سلام للمنطقة بأكملها، لافتًا إلى أنه لا يمكن دحر الإرهاب كليًا؛ لأنه قضية عالمية، ولكن مصر تسعى لتقليل تأثيره.

وأوضح أن كبار المسؤولين وقيادات المجتمع المدني والقيادات الإسلامية والمسيحي، يحضرون الاحتفالات برغبة شخصية في المشاركة، مؤكدًا أن أهم القرارات التي اتخذت في 2018، هو الإصلاح الاقتصادي؛ لأنه يهم جميع المواطنين ولصالحهم.

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