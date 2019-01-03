مجلس التعاون وباكستان يناقشان الحوار الاستراتيجي ومفاوضات التجارة الحرة

بحث الدكتور عبد العزيز حمد العويشق، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات، مع وفد من سفارة جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، في مقر الأمانة العامة، مجريات الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية باكستان ومفاوضات التجارة الحرة بينهما.

وأكد الجانب الباكستاني - وفقًا لوكالة الأنباء السعودية - اهتمام بلاده بالحوار الاستراتيجي القائم بين الجانبين، والذي يشمل المشاورات السياسية، والتعاون الاقتصادي والفني، والتواصل الثقافي، كما تم بحث تطورات الأوضاع السياسية الإقليمية والدولية في المنطقة.

وأكد الأمين العام المساعد حرص مجلس التعاون على العلاقات مع باكستان.