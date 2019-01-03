ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا خلال الأسبوع الماضي بأكثر من التوقعات

ارتفع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المنتهي في 29 ديسمبر الماضي بأكثر من التوقعات.

وأشار تقرير وزارة العمل الأمريكية، الصادر اليوم الخميس، إلى أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة، بلغ خلال الأسبوع الماضي 231 ألف طلب، بارتفاع 10 آلاف طلب عن الأسبوع السابق عليه، وفقا للبيانات المعدلة، حيث كان 221 ألف طلب.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد الطلبات في الأسبوع الماضي إلى 220 ألف طلب، مقابل 216 ألف طلب في الأسبوع السابق، وفقا للبيانات الأولية.

في الوقت نفسه، ذكرت وزارة العمل الأمريكية أن متوسط عدد الطلبات الأسبوعي، خلال الأسابيع الأربعة الماضية الأقل تقلبا، تراجع إلى 218750 طلب، بتراجع 500 طلب عن الأسبوع السابق، حيث كان 219250 طلبا وفقا للبيانات المعدلة.

وأضافت وزارة العمل الأمريكية أن عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة، ارتفع بواقع 32 ألف طلب ليصل إلى 740ر1 مليون طلب، في الأسبوع المنتهي في 22 كانون أول/ديسمبر الماضي.

وارتفع متوسط عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة المستمرة خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى مليون و703500 طلب بارتفاع قدره 26 ألف طلب عن الأسبوع السابق، حيث كان مليون و677500 طلب وفقا للبيانات المعدلة.

ومن المقرر أن تنشر وزارة العمل الأمريكية تقريرها الشهري عن سوق العمل الأمريكية خلال الشهر الحالي غدا الجمعة.