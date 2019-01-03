كوريا الجنوبية تأمل في أن تلعب رسالة كيم جونج-أون لـ ترامب دورا إيجابيا في عملية السلام

أعربت الرئاسة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، عن أملها في أن تلعب لرسالة الخطية الأخيرة التي أرسلها زعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون للرئيس الأمريكي دونالد ترامب دورًا إيجابيًا في إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

وقال المتحدث باسم القصر الرئاسي كيم وي كيوم -في مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية- "نتوقع أن تلعب رسالة كيم دورًا إيجابيًا في إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل وبناء سلام دائم".

وقال ترامب أمس إنه تلقى "رسالة رائعة" من كيم جونج-أون، ويتوقع عقد لقاء قمة آخر قريبًا بعد قمتهما التاريخية في يونيو الماضي في سنغافورة.

وفي خطابه بمناسبة رأس السنة الجديدة، أكد الزعيم الشمالي أنه ملتزم بشدة بنزع السلاح النووي وأعرب عن استعداده للقاء ترامب في أي وقت، إلا أنه حذر أيضًا من إمكانية اتباع "طريقة جديدة" إذا أصرت الولايات المتحدة على فرض الضغط والعقوبات على كوريا الشمالية.

وردًا على ذلك، قال ترامب إنه يتطلع إلى عقد قمة ثانية مع كيم.

ومن ناحية أخرى، قال المتحدث كيم، بشأن إعادة تشغيل مجمع كيسونج الصناعي واستئناف الرحلات السياحية إلى جبل كومكانج، إنه يعتقد أن هذين المشروعين سيلعبان دورًا إيجابيًا في نزع السلاح النووي وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وردًا على سؤال عما إذا كان استئناف المشروعين يرتبط بالعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، قال المتحدث "إنه من السابق لأوانه ذكر تفاصيل".