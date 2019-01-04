مطار تيجيل الألماني يحقق رقما قياسيا في عدد المسافرين خلال العام الماضي

حقق مطار تيجيل الألماني خلال العام الماضي 2018 رقما قياسيا في عدد المسافرين من خلاله.

وقالت الشركة المشغلة للمطار لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن عدد ركاب المطار تجاوز الرقم الأقصى المسجل من قبل في 2016 بحوالي 700 ألف راكب.

أضافت الشركة أن من المقرر الإبقاء على هذا المطار المزدحم والقريب من وسط برلين مدة أطول نظرا لطول مدة انتظار افتتاح مطار العاصمة الجديد "بي إي آر" في منطقة شونيفيلد منذ 2011.

وأوضح رئيس المطار لوتكه دادروب أن الاتجاه نحو زيادة عدد الركاب في مطارات العاصمة لم ينقطع.

وكانت أعداد الركاب بمطار تيجيل انخفضت عام 2017 بعد أن أعلنت شركة "إير برلين" وقتها إفلاسها وكانت تمثل أكبر شركة طيران تعمل في ذلك المطار، غير أن شركات أخرى مثل إيزيجيت ويورووينجز ولاوداموشن وغيرها سدت هذه الفجوة تدريجيا.

وخالف لوتكه دادروب التوقعات الي تقول إن مطار برلين الجديد لن يكفي الأعداد المتزايدة للركاب قائلا: "سنبدأ تشغيل المطار بطاقة تشغيل سنوية قدرها ما بين 22 إلى 27 مليون راكب في الصالة الرئيسية وستة ملايين أخرى في الصالة رقم 2"، مشيرا إلى أن مطار شونيفيلده الحالي سيظل يعمل مدة خمسة أعوام أخرى.

أضاف دادروب أن ركاب مطار شونيفيلده تراجعوا خلال العام الماضي بصورة طفيفة من 9ر12 مليون إلى 7ر12 مليون راكب، وبهذا يستوعب مطارا العاصمة برلين بالجملة 7ر34 مليون راكب.