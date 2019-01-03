ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في كوريا الجنوبية إلى مستوى قياسي خلال العام الماضي

أظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم الخميس في كوريا الجنوبية استمرار قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في كوريا الجنوبية فوق مستوى 20 مليار دولار للسنة الرابعة على التوالي حيث بلغت خلال العام الماضي 9ر26 مليار دولار بزيادة سنوية قدرها 2ر17% لتصل إلى مستوى قياسي جديد.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن قيمة الاستثمار الفعلي للشركات الأجنبية في كوريا الجنوبية ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 9ر20% سنويا إلى 39ر16 مليار دولار، مضيفة أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر يتجاوز 20 مليار دولار سنويا منذ 2015.

وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق من الاتحاد الأوروبي 92ر8 مليار دولار ومن الولايات المتحدة 88ر5 مليار دولار، فيما بلغت الاستثمارات القادمة من الصين 74ر2 مليار دولار ومن اليابان 3ر1 مليار دولار.

وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الخدمات 58ر15 مليار دولار وفي التصنيع 05ر10 مليار دولار.