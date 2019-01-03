رئيس هيئة قناة السويس يسلم اللواء «شعبان مرعي» نيابة المنطقة الجنوبية

سلم الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية، اليوم الخميس، اللواء محمد شعبان مرعي مهام عمله كنائب لرئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده مميش في حضور العاملين بالهيئة والمنطقة الجنوبية.

وصدر الاثنين الماضي قرار رئيس الجمهورية، رقم 604 لسنة 2018، بتعيين نائبين لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمدة عام، وهما محمد شعبان عبد الفتاح مرعي ومحمد عبد العزيز محمد براية.

ووجه مميش الشكر للواء محفوظ طه نائب رئيس الهيئة السابق على جهوده خلال فترة عمله في المنطقة الاقتصادية، وهنأ اللواء محمد شعبان على ثقة القيادة السياسية في توليه منصب نائب رئيس المنطقة، وأثنى على انضباطه وعلمه العسكري كأحد رجال القوات المسلحة، ما يجعله أحد مسئولي المنطقة التي تعد قاطرة التنمية في مصر، وأحد المشروعات القومية العملاقة التي يعلق عليها القيادة السياسية والشعب آمالاً كبيرة.