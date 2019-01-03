وزارة الدفاع الجزائرية تعلن التعرف على هوية إرهابيين قتلا في ولاية سيدي بلعباس

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الخميس، التعرف على هوية إرهابيين تم القضاء عليهما أمس الأربعاء بمنطقة تفاسور بولاية سيدي بلعباس (شمال غرب).

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها، إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وتبعا للعملية المنفذة من قبل مفرزة (دورية) للجيش بمنطقة تفاسور، بولاية سيدي بلعباس والتي تمكّنت من القضاء على إرهابيين اثنين خطيرين، وضبط بندقيتين آليتين من نوع كلاشنكوف وكمية من الذخيرة، تم التعرف، اليوم على هويتهما".

وأوضح البيان أن الإرهابيين هما هيليل خليفة" وكنيته "خباب" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2008، و"ناصري هواري" وكنيته "أسامة"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2009.

وأضاف البيان أنه وفي إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، "أوقفت مفرزة (دورية) للجيش بولاية تمنراست (جنوب) 14 منقبا عن الذهب وضبطت ستة مولدات كهربائية وخمس مطارق ضغط، فيما تم حجز أربع نظارات ميدان بولاية بجاية (شمال).

وأشار البيان إلى أنه من جهة أخرى، حجزت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بتندوف (غرب) 1.3 كيلوجرام من المخدرات، فيما أوقفت مفرزة (دورية) أخرى وعناصر حرس الحدود 12 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من الأغواط (وسط) وتلمسان (شمال غرب).