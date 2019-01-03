الأهلي يهدي السفيرين المصري والصربي درع وعلم النادي

حرص محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، على إهداء عمرو الجويلي السفير المصري في صربيا، و يوغوسلاف فوكادينوف السفير الصربي في مصر، درع وعلم وقميص القلعة الحمراء، وذلك على هامش الزيارة التي قام بها الثنائي إلى مقر النادي بالجزيرة.

وجاءت زيارة الثنائي لمتابعة المباراة الودية بين الفريق الأول لكرة الماء بالنادي، وفريق بارتيزان الصربي، خلال المعسكر المشترك بين الناديين، وتلبية دعوة العشاء التي وجهها الأهلي إليهما.

ويستضيف الأهلي فريق بارتيزان الصربي، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الناديين، والذي يتضمن إرسال لاعبين ومدربين من النادي للمعايشة في صربيا لاكتساب الخبرات، خاصة أن صربيا من الفِرق الرائدة في لعبة كرة الماء، كما سبق لفريق بارتيزان الحصول على أكثر من بطولة قارية.