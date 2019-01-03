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الجيش الجزائري يقتل إرهابيين اثنين في مناطق سيدي بالعباس

واس
نشر فى : الخميس 3 يناير 2019 - 4:18 ص | آخر تحديث : الخميس 3 يناير 2019 - 4:18 ص

قتل الجيش الجزائري بمناطق سيدي بالعباس شمال غرب البلاد عنصرين إرهابيين وصفا بالخطيرين، أمس الأربعاء.

وصادرت القوات الجزائرية وفق بيان لوزارة الدفاع الجزائرية بندقيتين وكمية من الذخيرة كانتا بحوزة الإرهابيين.


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