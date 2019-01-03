طاقم تحكيم مغربي يدير مباراة الإسماعيلي ومازيمبي

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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الخميس، طاقم تحكيم مباراة الإسماعيلي ومازيمبي، والتي ستجمع الفريقين على ملعب الفريق الكونغولي، يوم السبت الموافق 12 من شهر يناير الجاري ضمن دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وكانت أوقعت قرعة دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا في نسختها الإستثنائية لموسم 2019، الإسماعيلي في المجموعة الثالثة بجانب فرق مازيمبي الكونغولي ، وشبيبة قسنطينة الجزائري ، والإفريقي التونسي.

وتم اسناد مباراة الإسماعيلي ومازيمبي للحكم المغربي رضوان جيد، ويعاونه كل من يوسف مبروك وهشام آيت.

وكان الإسماعيلي قد تأهل لدور مجموعات أبطال إفريقيا بعد فوزه على بطل الكاميرون القطن بنتيجة 3 – 2 في مجموع المباراتين.