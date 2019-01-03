الخميس 3 يناير 2019 10:41 م القاهرة القاهرة 13.9°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع زيادة الإقبال على شراء السيارات الأوروبية بعد إعفائها من الجمارك يناير المقبل؟
النتـائـج تصويت

الرئيس الفلسطيني يصل إلى القاهرة غدا.. ويلتقي «السيسي»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
نشر فى : الخميس 3 يناير 2019 - 9:56 م | آخر تحديث : الخميس 3 يناير 2019 - 9:56 م


أعلن سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، أن الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، سيصل إلى القاهرة غدا الجمعة للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمشاركة في افتتاح مسجد "الفتاح العليم" وكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح السفير الفلسطيني -في تصريح صحفي- أن قمة فلسطينية مصرية ستجمع الرئيس محمود عباس بأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتباحث حول آخر مستجدات القضية الفلسطينية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا دوام وعمق التعاون والتباحث والتشاور بين القيادتين حول كافة التطورات السياسية والميدانية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك