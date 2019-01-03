

أعلن سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، أن الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، سيصل إلى القاهرة غدا الجمعة للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمشاركة في افتتاح مسجد "الفتاح العليم" وكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح السفير الفلسطيني -في تصريح صحفي- أن قمة فلسطينية مصرية ستجمع الرئيس محمود عباس بأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتباحث حول آخر مستجدات القضية الفلسطينية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا دوام وعمق التعاون والتباحث والتشاور بين القيادتين حول كافة التطورات السياسية والميدانية.