زعيم الأغلبية السابق في «الشيوخ الأمريكي»: ترامب أسوأ رئيس في تاريخنا

وصف زعيم الأغلبية الديمقراطية السابق في مجلس الشيوخ الأمريكي، هاري ريد، أمس الأربعاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال ريد في مقابلة مع مجلة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن "ترامب شخص مثير للاهتمام. إنه غير أخلاقي وبلا ضمير"، مضيفا أنه "بلا شك هو أسوأ رئيس شهدناه على الإطلاق".

وتابع: "كان لدينا بعض (الرؤساء) السيئين لكن لم يقترب أحدا منه"، موضحا أنه "يكذب ويغش ولا يمكنك التفاهم معه".

وأشار ريد، الذي تقاعد في عام 2017 في نهاية فترة ولايته الخامسة، إلى أنه لا يتفق مع المقارنات المتكررة التي عقدها المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.بي.آي) جيمس كومي بين ترامب وزعماء العصابات.

وأوضح السيناتور السابق أن "الجريمة المنظمة عمل يجيد (مرتكبوه) حقا ما يفعلونه. ويكون وضعهم أفضل حالا عندما تكون الأمور قابلة للتنبؤ، فهم لا يقوموا بعمل جيد في ظل الفوضى. وهذا ما لدينا مع ترامب".

كما أكد ريد أنه يخالف الرأى القائل بأن ترامب "متشائم"، مضيفا: "أعتقد أنه شخص غافل عن العالم الحقيقي".

وكان ريد (79 عاما)، الذي خضع لعملية جراحية للعلاج من سرطان البنكرياس العام الماضي، أعرب مرارا وتكرارا عن قلقه بشأن ترامب في السنوات الأخيرة، سواء كمرشح للرئاسة أو بعد فوزه بالمنصب.

وفي عام 2016، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن ريد وصف ترامب بأنه "عنصري" داخل قاعة مجلس الشيوخ.