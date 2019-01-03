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فيديو.. مدحت صالح: هذا اسمي الحقيقي.. وأحكام البشر لا تعنيني

إيفون مدحت
نشر فى : الخميس 3 يناير 2019 - 2:27 ص | آخر تحديث : الخميس 3 يناير 2019 - 2:27 ص

قال الفنان مدحت صالح، إن اسمه الحقيقي «محمد» وليس «مدحت»، متابعًا أنه يعتز للغاية بهذا الاسم لكنه يستخدم الآخر في العمل منذ دخوله المجال الفني.

وأوضح، خلال لقائه ببرنامج «حفلة 11»، المذاع عبر فضائية «ON E»، أمس الأربعاء، أن الموسيقار حلمي بكر هو من أطلق عليه هذا الاسم ليجعله مختلفًا لأنه في تلك الفترة أناس كثر كانوا يحملون نفس الاسم.

وذكر أنه تربى في الكُتاب ويتعامل مع كلام الله منذ صغره لكنه ليس رجعيًا أو متزمتًا، مؤكدًا أن عمله لا يتنافى مع معتقداته نهائيًا لكونه لا يقدم أعمالًا غير لائقة، ولا تعنيه أحكام البشر.


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