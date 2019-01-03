رئيس وزراء اليابان يعتزم زيارة روسيا مطلع العام الجاري

أعلن سفير طوكيو لدى موسكو تويوهيسا كوزوكي اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يعتزم زيارة روسيا مطلع العام الجاري.

وقال السفير الياباني ـ في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" ـ " إنه تم الاتفاق على تنظيم زيارة رئيس الوزراء آبي لروسيا في أوائل عام 2019، مع إمكانية عقد اجتماع لوزيري خارجية البلدين قبيل الزيارة، بالإضافة إلى عقد قمة يابانية ـ روسية على هامش قمة العشرين التي تستضيفها مدينة "أوساكا" اليابانية، في يونيو المقبل".

وأضاف سفير اليابان أنه يجري حاليا تنسيق توقيت هذا الاجتماع عبر القنوات الدبلوماسية، مؤكدا أن اليابان تسعى في العام الجديد للارتقاء بالعلاقات اليابانية الروسية إلى مستوى جديد.