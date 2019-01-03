هبوط مسبار قمري صيني بنجاح على الجزء البعيد من القمر

هبط المسبار الصيني "تشانج آه - 4" على الجزء البعيد من القمر، اليوم الخميس؛ ليصبح أول مركبة فضائية تهبط على سطح القمر غير المرئي من الأرض.

وذكرت مصلحة الفضاء الوطني الصيني - في بيان اليوم - أن المسبار، الذي يضم مركبة إنزال ومركبة طوافة، هبط في منطقة الهبوط المحددة مسبقا على الجانب الأقصى من القمر في الساعة 10:26 صباحا بتوقيت بكين.

وأشارت المصلحة إلى أنه منذ دخول "تشانج آه-4" إلى المدار القمري في 12 ديسمبر الماضي، قام مركز التحكم الأرضي في بكين بتقليص مدار المسبار مرتين، واختبار الاتصال بين المسبار وقمر التناوب الصناعي "تشيوهتشياو"، الذي يعمل في مدار الهالة حول نقطة لاجرانجيان الثانية (إل2) لنظام الأرض-القمر.

وأطلق المسبار "تشانج آه-4"، الذي يتضمن مركبة للهبوط ومركبة للتجوال، على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-3بي" في 8 ديسمبر من مركز شيتشانج لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.