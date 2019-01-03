مصطفى الفقي عن أحداث السودان: حين تطول فترة الحاكم عليه أن يتوقع الضجر

قال الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب والمفكر السياسي، إن عددًا من الملفات المفتوحة في العالم الآن تفوق التصورات بداية من أمريكا ووصولًا إلى المنطقة العربية.

وعلق خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الأربعاء، على تطورات الأحداث الأخيرة في السودان، قائلًا: «حين تطول فترة الحاكم فعليه أن يتوقع حالة ضجر عامة».

وأشار إلى أن الملف السوري يشهد تطورات هامة في الفترة الأخيرة، كما أن أزمة سوريا تقترب من الحل والرئيس السوري بشار الأسد جزء من هذا الحل، متابعًا: «الخروج الأمريكاني من سوريا وضعف قدرات داعش عززت من موقف الرئيس السوري».