الخارجية الأمريكية تحذر مواطنيها من السفر إلى الصين

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، مساء اليوم الخميس، بيانا تحذيرا من "المستوى الثاني" للأميركيين يطالبهم بتوخي أقصى درجات الحذر عند السفر للصين نظرا لقوانين داخلية صينية قد تؤدي لاعتقالهم لفترة طويلة داخل البلاد، وذلك بعد إلقاء السلطات القبض على كنديين اثنين للاشتباه في تهديدهما للأمن القومي.

وطالب البيان ، الذي نشر على موقع الخارجية الأمريكية الإلكتروني، بـ "توخي الحذر الزائد نظرا للقوانين التعسفية والقيود الخاصة على مزدوجي الجنسيتين الأميركية والصينية".

وأضاف البيان: "السلطات الصينية تمارس سلطات واسعة النطاق بما يؤدي لمنع مواطنين أميركيين من مغادرة البلاد باستخدام -حظر الخروج- بما يؤدي في بعض الحالات للإبقاء على المواطنين الأميركيين لسنوات داخل الصين".

وتابع البيان : "قد يتم احتجاز مواطني الولايات المتحدة دون الوصول إلى الخدمات القنصلية الأمريكية أو معلومات حول الجريمة المزعومة ، قد يتعرض مواطنو الولايات المتحدة لاستجوابات مطولة وتمديد فترة الاعتقال لأسباب تتعلق بـ أمن الدولة، يجوز لأفراد الأمن احتجاز أو ترحيل المواطنين الأمريكيين لإرسال رسائل إلكترونية خاصة تنتقد الحكومة الصينية.وهناك إجراءات أمنية إضافية، مثل الفحوص الأمنية وزيادة مستويات وجود الشرطة، شائعة في منطقتي شينجيانغ أويجور وتيبت المتمتعتين بالحكم الذاتي، قد تفرض السلطات حظر تجوال وقيودًا على السفر في غضون مهلة قصيرة".

ولفت البيان إلى أن "الصين تستخدم الحظر على الخروج بشكل قسري لإرغام المواطنين الأميركيين على المشاركة في التحقيقات التي تجريها الحكومة، أو لإغراء الأفراد بالعودة للصين من الخارج، أو لمساعدة السلطات الصينية على حل النزاعات المدنية لصالح الأطراف الصينية".

ويأتي تحذير وزارة الخارجية الأمريكية، بعدما اعتقلت السلطات الصينية مواطنين كنديين في الأسابيع الأخيرة، للاشتباه في تهديدهما للأمن القومي.

وحتى الآن لم تعلق الصين على القرار الأميركي بتحذير مواطنيها من السفر إلى بكين، والتي تعد من أقوى الاقتصاديات في آسيا ، وتستخدم الولايات المتحدة نظاما لتحذير مواطنيها من مخاطر السفر مكون من 4 مستويات حسب مستوى الخطورة ، ويعني المستوى الأول "اتبعوا احتياطات اعتيادية"، والثاني "اتخذوا مزيدا من الحذر" والثالث "أعيدوا النظر في قرار السفر"، والرابع "لا تسافروا".