أظهرت بيانات نشرت، اليوم الخميس، ارتفاع مبيعات شركة "هيونداي موتور"، أكبر صانع للسيارات في كوريا الجنوبية، خلال ديسمبر الماضي بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2017، على خلفية ضعف الطلب الخارجي على السيارات.

وبلغت مبيعات الشركة الكورية الجنوبية الشهر الماضي 410326 سيارة، مقابل 408637 سيارة خلال الشهر نفسه من العام قبل الماضي.

وزادت مبيعات "هيونداي" في السوق الكورية الجنوبية الشهر الماضي، بنسبة 22% إلى 64361 سيارة، في حين تراجعت مبيعاتها الخارجية بنسبة 2.8% إلى 345491 سيارة.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، عن "هيونداي"، القول إن تباطؤ الاقتصاد العالمي وانخفاض الطلب على السيارات من الصين والولايات المتحدة، أكبر سوقين للسيارات في العالم، قيدا نتائج المبيعات الشهرية.