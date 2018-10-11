أعلنت الرئاسة العراقية، أمس الأربعاء، أن الرئيس برهم صالح سيقوم بزيارة إلى تركيا اليوم الخميس، بدعوة من نظيره التركي رجب طيب اردوغان.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الرئاسة العراقية لقمان الفيلي، بحسب ما أوردته "السومرية نيوز"على موقعها الإلكتروني.

وقال الفيلي: "سيجري الرئيس مباحثات رسمية مع نظيره التركي وكبار المسؤولين الأتراك، لمناقشة سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية في المجالات المختلفة"، مضيفا أن "الرئيسين سيبحثان الملفات ذات الاهتمام المشترك التي تخص الساحتين الإقليمية والدولية وتوحيد الرؤى والأفكار بشأنها".

وأضاف المتحدث الرئاسي: "زيارة الرئيس تأتي استكمالاً للزيارات التي قام بها سابقاً لعدد من الدول العربية والإقليمية في سياق سياسة العراق الجديدة المتمثلة بالانفتاح على محيطه العربي والإقليمي، وجهوده لتعزيز دور العراق ومكانته بين الدول الشقيقة والصديقة".

كان صالح قام عقب توليه مهام منصبه في أكتوبر الماضي بزيارة الكويت والامارات والسعودية وإيران.