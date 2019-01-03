الرئيس العراقي يتوجه إلى تركيا في زيارة رسمية

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أفاد مصدر في رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم الخميس، بأن الرئيس العراقي برهم صالح توجه إلى تركيا في زيارة رسمية.

ويرافق صالح خلال الزيارة، التي تتم بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، وفد حكومي رفيع المستوى.

وقال المتحدث باسم الرئاسة العراقية لقمان الفيلي إن صالح "سيجري مباحثات رسمية مع نظيره التركي وكبار المسؤولين الأتراك، لمناقشة سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية في المجالات المختلفة".

وأضاف المتحدث أن "زيارة الرئيس تأتي استكمالا للزيارات التي قام بها سابقا لعدد من الدول العربية والإقليمية في سياق سياسة العراق الجديدة المتمثلة بالانفتاح على محيطه العربي والإقليمي، وجهوده لتعزيز دور العراق ومكانته بين الدول الشقيقة والصديقة".

كان صالح قام عقب توليه مهام منصبه في أكتوبر الماضي بزيارة الكويت والإمارات والسعودية وإيران.