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الولايات المتحدة تحذر النظام الإيراني من إطلاق صواريخ إلى الفضاء

وزير الخارجية الأميركي - مايك بومبيو
وزير الخارجية الأميركي - مايك بومبيو
واشنطن - بنا
نشر فى : الخميس 3 يناير 2019 - 8:47 م | آخر تحديث : الخميس 3 يناير 2019 - 8:47 م

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، النظام الإيراني من المضي قدما في عمليات إطلاق صواريخ مزمعة إلى الفضاء.

وطالب وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، النظام الإيراني بوقف كل الأنشطة المرتبطة بالصواريخ الباليستية.

ونقلت اذاعة "سوا" عن الوزير بومبيو قوله، أن مثل هذه العمليات ستساعد إيران على تطوير قدراتها الصاروخية عن طريق استخدام تكنولوجيا مشابهة للمستخدمة في إطلاق الصواريخ الباليستية.

وأضاف بومبيو: "لن تقف الولايات المتحدة موقف المتفرج وتشاهد السياسات المدمرة للأنظمة الإيرانية وهي تعرض الاستقرار والأمن الدوليين للخطر".

وتابع: "ننصح النظام الإيراني بإعادة النظر في عمليات الإطلاق الاستفزازية تلك ووقف كل الأنشطة المرتبطة بالصواريخ الباليستية لتجنب مزيد من العزلة الاقتصادية والدبلوماسية".

وأكد بومبيو، أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا تؤيد موقف الولايات المتحدة من أن عمليات الإطلاق المزمعة تخالف قرارات مجلس الأمن الدولي.

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