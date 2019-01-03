إصابة شخص أثر انهيار جزئي عقار قديم غرب الإسكندرية

أصيب شخص يدعى «محمد على مختار»، مساء أمس الأربعاء، أثر انهيار جزئي لعقار قديم يحمل رقم 11 شارع الأنهار في منطقة غيط العنب، غرب الإسكندرية، وتم نقله للمستشفى الميرى لتلقى العلاج.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء محمد الشريف مدير الأمن، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة حول الحادث، وبانتقال شرطة الحماية المدنية بقيادة العميد جمال يس، تبين أن العقار مكون أرضى وطابق علوي، ويقع ضمن منطقة مشروع التطوير الحضاري لـ«بشاير الخير»، والتي تم حصرها تمهيدًا لإزالتها.

تم وضع حواجز حديدية حول العقار، لتامين المارة والسيارات، وذلك عقب تحرير محضر إداري حمل رقم 16 لسنة 2019 قسم شرطة كرموز، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.