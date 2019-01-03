مصدر بغرفة جنوب سيناء السياحية: نسبة الإشغال العامة تخطت 70%

عام 2019 يعد نقلة في القطاع السياحي بجنوب سيناء



أكد مصدر بالغرفة السياحية بجنوب سيناء، أن عام 2019 يعد بداية نقلة بالقطاع السياحي حيث توالت الوفود السياحية من مختلف جنسيات العالم لزيارة المعالم والسياحية بالمحافظة، والاستمتاع بجوها الدافئ شتاءً، مشيرًا إلى استقبال مطار شرم الشيخ الدولي 84 رحلة جوية أمس الأربعاء، منها 70 رحلة دولية و14 رحلة محلية، ليحقق بذلك أعلى معدل استقبال يومي للرحلات.

وقال المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- إن إجمالي عدد الغرف السياحية بالمحافظة يبلغ 64 ألف و 228 غرفة، موضحًا أن إجمالي عدد الغرف المشغولة يبلغ 41 ألف و 349 غرفة، أي أن نسبة الإشغال العامة تخطت 70%.

وأوضح أن اجمالي عدد الغرف بمدينة شرم الشيخ بلغ 54169 غرفة، جرى إشغال 37 ألف و 133 غرفة منها، ويوجد بمدينة دهب 2330 غرفة، جرى فيها إشغال 1092، وفي مدينة طابا يوجد 4853 غرفة جرى إشغال 1587 منها، ومدينة نويبع يوجد بها 1379 غرفة جرى إشغال 796 غرفة بها، ويوجد بسانت كاترين 639 غرفة جرى غشغال 321 غرفة بها، وتضم مدينة رأس سدر 854 غرفة جرى إشغال 420 غرفة بها.