الخميس 3 يناير 2019 5:21 م القاهرة القاهرة 17.2°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع زيادة الإقبال على شراء السيارات الأوروبية بعد إعفائها من الجمارك يناير المقبل؟
النتـائـج تصويت

«تحرير فلسطين»: تأسيس التجمع الديمقراطي يشكل جبهة ضغط على طرفي الانقسام


نشر فى : الخميس 3 يناير 2019 - 5:05 م | آخر تحديث : الخميس 3 يناير 2019 - 5:13 م

قال القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عصام أبو دقة، إن تأسيس التجمع الديمقراطي الفلسطيني يُشكل جبهة ضغط قوية على طرفي الانقسام لاستعادة الوحدة الوطنية.

وأضاف أبو دقة، خلال لقائه على قناة الغد الإخبارية، أن هذا التجمع الديمقراطي يساهم في إعادة صياغة النظام السياسي الفلسطيني الذي يقوم على الشراكة الحقيقية، وذلك من خلال عملية ديمقراطية شاملة لكل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.

وأعلنت 5 فصائل فلسطينية تمثل القوى الديمقراطية، إلى جانب شخصيات مستقلة ومنظمات أهلية ومجتمعية ونقابية، عن إطلاق التجمع الديمقراطي الفلسطيني بشكل رسمي في قطاع غزة والضفة الغربية، إذ يهدف هذا التحالف إلى تشكيل كتلة سياسية وشعبية ضاغطة على قطبي الانقسام، من أجل تحقيق المصالحة وحل المشكلات الاجتماعية ومواجهة التحديات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك