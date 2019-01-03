الرقابة الإدارية تعلن تفاصيل القبض على رئيس حي مصر القديمة متلبساً بتقاضي نصف الرشوة

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الخميس، ضبط رئيس حى مصر القديمة وأحد الوسطاء، أثناء تقاضيه مبلغ مليون جنيه، من أصل مبلغ مليوني جنيه على سبيل الرشوة.

وأوضحت الرقاية فى بيان لها، أن رئيس الحي ضُبط اثناء حصوله على الرشوة من أحد مقاولي الهدم المتعاملين مع الحى؛ مقابل إنهاء كافة إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة للمقاول.

ووصلت منذ قليل مأموريتان من قسم مصر القديمة والرقابة الإدارية لمقر نيابة جنوب القاهرة الكلية، وبصحبتهما اللواء محمد زين العابدين رئيس حي مصر القديمة، وسكرتيره الخاص، تمهيدًا للتحقيق معهما في اتهامهما بقضية رشوة أمام نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية باشراف المستشار سمير حسن المحامي العام لنيابات الكلية.

وقال مصدر مطلع، إن هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على رئيس حي مصر القديمة وسكرتيره في ساعة متأخرة من أمس الأربعاء ثم رحلته صباحًا إلى قسم شرطة مصر القديمة لتحرير محضر بالواقعة بعد ضبطه متلبسا بتقاضي رشوة مالية قدرها مليوني جنيه مقابل تسهيل بعض الإجراءات والتغاضي عن بعض المخالفات.

وأوضح المصدر أن مأمورية الرقابة الإدارية حضرت إلى مقر النيابة ومعها الأموال والأحراز الخاصة بالتسجيلات، حيث سيعرض المتهمان على نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية المسائية أمام المستشار محمد عبيد، مدير النيابة للتحقيق معه وسماع أقواله.