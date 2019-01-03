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حكم مغربي وآخر كاميروني لأول مباراتين للإسماعيلي في دوري الأبطال

الشروق
نشر فى : الخميس 3 يناير 2019 - 12:48 م | آخر تحديث : الخميس 3 يناير 2019 - 12:48 م

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن الأطقم التحكيمية المُكلفة بإدارة أول مباراتين للإسماعيلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والتي ستكون أولهما أمام مازيمبي الكونغولي وثانيهما أمام الإفريقي التونسي.

وقرر الاتحاد الإفريقي إسناد مباراة الإسماعيلي ومازيمبي الكونغولي في الجولة الأولى للحكم المغربي رضوان جيد، على أن يعاونه مواطنيه يوسف مبروك، وهشام آيت.

وسيقود الحكم الكاميروني أليوم نيانت مباراة شبيبة الإسماعيلي أمام الإفريقي التونسي في الجولة الثانية من دور المجموعات على أن يعاونه إيفاريست منكواندي، والفيس نجاي نجيجو.

يُذكر أن قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا عن وقوع الإسماعيلي في المجموعة الثالثة رفقة فرق مازيمبي والإفريقي وشبيبة قسنطينة الجزائري.


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