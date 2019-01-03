فرار عشرات الآلاف في تايلاند بسبب العاصفة الاستوائية «بابوك»

قال مسؤولون في تايلاند، إن عشرات الآلاف من الأشخاص يتم إجلاؤهم من مناطق ساحلية، اليوم الخميس، حيث ضربت العاصفة الاستوائية «بابوك» جنوب البلاد.

ويتم إجلاء السكان المحليين المقيمين في إقليم ناكورن سي ثامارات، حيث وصلت العاصفة "بابوك"، بينما من المتوقع أن تضرب العاصفة منتجعات سياحية شهيرة مثل بوكيت وكوه ساموي وكرابي، خلال الأيام المقبلة، حسبما أفادت إدارة منع الكوارث وتخفيفها.

ومن الممكن أن تكون "بابوك" العاصفة الأكثر تدميرا التي تضرب تايلاند منذ عام 1962، منذ أن حصدت العاصفة الاستوائية "هاريت" أرواح نحو 1000 شخص في البلاد، بحسب ما ذكره بويانج براكامين، مدير إدارة الأرصاد الجوية.

وأفادت إدارة الأرصاد الجوية، بأنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة حتى بعد غد السبت، في معظم مناطق جنوب تايلاند. وقد تم حظر إبحار أي قارب، حيث يمكن أن يصل ارتفاع أمواج البحر إلى 5 أمتار.

وقد أظهرت الصور التي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، أمطارا غزيرة جدا، وموجات قوية في البحر، لكن لم ترد بعد تقارير عن إصابات أو أضرار بالغة.