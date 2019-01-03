الإذاعة اليابانية: محطات الطاقة النووية لم تتعرض لأية أضرار بسبب الزلزال الأخير

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نفت سلطات الرقابة النووية اليابانية وقوع مشاكل في منشآت الطاقة النووية جراء الزلزال الذي ضرب محافظة كوماموتو مساء اليوم الخميس.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" عن مسئولين قولهم إن المفاعلين رقم 3 ورقم 4 بمحطة جينكاي النووية في محافظة ساجا، والمفاعلين رقم 1 ورقم 2 بمحطة سينداي النووية بمحافظة كاجوشيما مازالت تعمل بدون أية مشاكل.

وتقول السلطات أيضا إن مواقع المراقبة بالقرب من المحطات لم تظهر أية تغييرات في مستويات الإشعاع.

وضرب زلزال قوي بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر جنوب غرب اليابان، اليوم الخميس، دون وقوع خسائر.