سيكون عام 2019 حافلًا بالأحداث الفلكية، بداية من خسوف الشمس وكسوف القمر، وحتى زخات الشهب والعبور النادر لكوكب عطار، والذي سيكون الأخير حتى عام 2032.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز 14 حدثًا ستشهدهم السماء في العام 2019، وتوقيت حدوثهم.

يناير

يشهد شهر يناير الجاري 3 أحداث سماوية، أولها تساقط شهب الرباعيات، والتي تبلغ ذروتها ليلة 3-4 من الشهر، وعلى الرغم من أن زخات هذه الشهب تكون خافتة، إلا أنها ستكون أكثر ظهورًا هذا العام بسب غياب ضوء القمر.

والحدث الثاني، سيكون خسوفًا جزئيًا للشمس في 6 يناير، سيشاهده سكان بلاد شمال آسيا وشمال المحيط الهادي، بما في ذلك الصين واليابان وروسيا، عندما يمر القمر بين الأرض والشمس.

كما يشهد الشهر خسوفًا كليًا للقمر، سيشاهده سكان الأمريكيتين وغربي قارتي أوروبا وأفريقيا، طول ليل 20 – 21 يناير الجاري، وسيكون هذا هو الخسوف الكلي الأخير الذي تشهده الأرض حتى عام 2021.

ما يجعل هذا الخسوف مميزًا، هو أنه سيكون مقرونًا بظاهرة «القمر العملاق»، أي أن القمر سيكون سيكون في أقرب نقطة للأرض.

أبريل

يشهد أبريل زخات لشهب «Lyrids» بداية من يوم 16 وحتى 25 من الشهر، وتبلغ ذروتها ليلة 22-23 أبريل.

مايو

يشهد هذا الشهر زخات لشهب الدلويات، التي تبدأ يوم 19 أبريل، تستمر حتى 28 مايو، وتبلغ ذروتها ليلة 5-6 من الشهر.

يوليو

خسوف كلي للشمس، يوم 2 يوليو، يشاهده سكان نصف الكرة الأرضية الجنوبي، بما في ذلك دول تشيلي والأرجنتين، بينما سيشاهد سكان دول الإكوادور والبرازيل والأوروجواي والباراجواي، كسوفًا جزئيًا للشمس.

وسيبدأ الكسوف في الساعة 4:55 بالتوقيت العالمي، ويغطي قرص الشمس كاملًا في 19:22.

ويشهد نفس الشهر، خسوفًا جزئيًا للقمر يشاهد معظم سكان الأرض، ويبلغ ذروته في الساعة 21:30 بالتوقيت العالمي.

أغسطس

شهب البرشاويات، تظهر في شهر أغسطس من كل عام، وهي من أكثر الشهب سطوعًا، وسيحدث ذلك في ليلة 12-13 من الشهر، رغم أنها تبدأ فعليًا في 17 يوليو وتستمر حتى 24 أغسطس.

أكتوبر

تبدأ شهب أوريونيدس، في التساقط بداية من يوم 2 أكتوبر وتستمر حتى 7 نوفمبر، إلا أنها تكون ظاهرة ليلة 21-22 أكتوبر.

نوفمبر

يعبر كوكب عطار، بين الأرض والشمس في 11 نوفمبر، ويظهر كنقطة سوداء في ضوء الشمس، وهذا العبور سيكون الأول منذ عام 2016، والأخير حتى عام 2032.

ويشهد شهر نوفمبر كذلك، تساقط شهب الأسديات، التي تبدأ يوم 6 وحتى 30 من الشهر، لكنها تكون ظاهرة وتبلغ ذروتها ليلة 17-18 نوفمبر.

ديسمبر

وتظهر شهب التوأميات، ليلة 13-14 من شهر ديسمبر عندما تبلغ ذروتها، ولكنها تبدأ فعليًا في التساقط يوم 4 من الشهر وتستمر حتى يوم 17.