وزيرة البيئة: 25 مليون يورو لدعم 3 شركات للحد من التلوث الصناعي

قالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن برنامج التحكم في التلوث الصناعي للشركات الصناعية الكبرى، بدأ في عام 1998، حيث كانت توجد مشاكل كبيرة في المنشآت الصناعية سواء في القطاع العام أو الخاص، وكان واجب على وزارة البيئة التدخل لحل هذه المشكلات من خلال التطوير ومراعاة الشروط البيئة في هذه المشروعات.

وأضافت فؤاد، خلال كلمتها في مؤتمر توقيع اتفاقية إتاحة التمويل للمنشآت الصناعية الكبرى المنعقد حاليا، أن برنامج التحكم الآن في مرحلته الثالثة بدعم من البنك الأهلي المصري؛ لإزالة كافة المعوقات لتوفير التمويل اللازم، بجانب عمل الدراسات الفنية، لوقف الصرف الصناعي على مياه النيل.

وتابعت أن هناك خطة طموحة لمساعدة كل المنشآت الصناعية سواء قطاع عام أو خاص لوقف الصرف الصناعي بنسبة 100%، كما نعمل على تطوير هذه المنشآت بشكل دائم للمحافظة على الموارد الطبيعية داخل الدولة.

وأوضحت أن وزارة البيئة تعمل مع كافة القطاعات والوزارات لمساعدتهم على مراعاة الأبعاد البيئة في مشروعاتهم.

وأكدت أن الاتفاقيات التي تم توقيعها، اليوم، مع 3 شركات بلغ إجمالي تكلفتها 25 مليون يورو؛ لدعم هذه الشركات في مشروعاتهم للحد من التلوث الصناعي، وتوفيق أوضاعهم البيئية.