الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بخرق كافة اتفاقات السويد



اتهم رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، الخميس، جماعة الحوثي ، بخرق كافة الاتفاقات التي توصلت إليها مشاورات السويد.

وجاء حديث رئيس الوزراء اليمني، خلال لقائه في مدينة عدن، جنوبي البلاد، مروان علي، مدير إدارة الشؤون السياسية في مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن والوفد المرافق له.

وحسب وكالة الأنباء "سبأ" التابعة للحكومة، أكد عبدالملك في اللقاء أن حكومته تسعى دائماً إلى إحلال السلام الدائم والشامل والعادل وفقاً للمرجعيات الأساسية الثلاث المتفق عليها.

وتناول رئيس الوزراء المستجدات الجارية في مدينة الحديدة، مشيرا إلى أن الحوثيين قاموا بخرق كافة الاتفاقات التي وافقوا عليها في مشاورات ستوكهولم.

كما اتهم الحوثيين في الاستمرار بنهج الصلف والتعنت وممارسة كافة أنواع الانتهاكات.

وشدد على أهمية ردع الممارسات التي وصفها بـ"الكارثية" التي ينتهجها الحوثيون في الحديدة، لما لذلك من أهمية قصوى في تعزيز سبل السلام المنشود، والمضي نحو مشاورات قادمة تكون أكثر نضجا وتساعد على وقف نزيف الدم اليمني.

وأوضح عبدالملك للوفد الأممي أن "المرحلة الراهنة تتطلب ضرورة تواجد مكاتب الأمم المتحدة في العاصمة المؤقتة عدن، وفتح فروع لها في المحافظات المحررة من الحوثيين، لتكون نقطة ارتكاز حقيقية نحو جمع المعلومات الدقيقة بعيدا عن الضغوطات التعسفية التي يمارسها الحوثيون في صنعاء على الموظفين".

وقال إن" فتح مكاتب للأمم المتحدة بعدن، سيسهم بشكل مباشر في فهم الواقع اليمني المعقد والوصول إلى حلول أكثر مرونة وإيجابية".

وتأتي اتهامات رئيس الوزراء اليمني، بالتزامن مع اتهامات أخرى من قبل الحوثيين للحكومة اليمنية، بشأن ارتكاب خروقات وعرقلة التوصل إلى اتفاق بخصوص حل الوضع في الحديدة.