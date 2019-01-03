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أحد بناة السد العالي ينصح القائمين على مفاوضات سد النهضة بـ«الصبر»

المهندس عبد الرحمن شلبي، نائب وزير الري سابقًا وأحد المشاركين في أعمال بناء السد العالي
المهندس عبد الرحمن شلبي، نائب وزير الري سابقًا وأحد المشاركين في أعمال بناء السد العالي
كتب- محمد علاء:
نشر فى : الخميس 3 يناير 2019 - 2:12 م | آخر تحديث : الخميس 3 يناير 2019 - 2:14 م

قال المهندس عبد الرحمن شلبي، نائب وزير الري سابقًا وأحد المشاركين في أعمال بناء السد العالي، إن جميع دول حوض النيل لها الحق في استخدام مياه النهر، مضيفًا لـ"الشروق": لكن بشرط ألا يضر ذلك بمتطلبات الدول الأخرى.
وتابع أن الجميع شريك في هذا المجرى، ولابد أن يتحقق توافق بين دول الحوض على إقامة أي منشأة عليه.
وعن نصيحته للقائمين على ملف المفاوضات الجارية بشأن سد النهضة الإثيوبي، قال شلبي إن "عليهم التحلي بالصبر والإقناع".
وشارك شلبي اليوم في إزاحة وزارة الموارد المائية والري الستار عن السيارة التاريخية لوزير السد العالي، التي استقلها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، خلال زياراته إلى أسوان لتفقد أعمال الإنشاءات، بعدما خضعت لعملية صيانة وتجديد شامل تمهيدًا لعرضها في متحف النيل بمحافظة أسوان ضمن حزمة من المقتنيات الشاهدة على أعمال بناء السد العالي.


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