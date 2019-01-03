التلفزيون الصيني: هبوط مسبارنا فتح صفحة جديدة في تاريخ اكتشاف البشر للقمر

هبط مسبار صيني، اليوم الخميس، بنجاح على سطح الجانب المظلم من القمر للمرة الأولى في تاريخ الفضاء، حسبما أعلنت وسائل الإعلام الحكومية الصينية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن المسبار القمري "تشانج أه-4" الذي غادر الأرض في 8 ديسمبر، حط بدون مشاكل حوالي الساعة 10:26 بتوقيت بكين.

وأوضحت أن المسبار، الذي يشمل مركبة إنزال وعربة متجولة، هبط في منطقة وقع الاختيار عليها مسبقا بعدما دخل مدار القمر في منتصف ديسمبر.

ونشرت "شينخوا" على مدونتها المصغرة الرسمية صورة ملونة التقطت بزاوية واسعة لحفرة على سطح القمر.

وقال التلفزيون الحكومي الصيني إن المسبار أرسل صورة لسطح القمر إلى القمر الاصطناعي "شيوهتشياو" الذي يدور حول القمر.

وأضاف التلفزيون أن الهبوط كشف الغموض المحيط بالجانب البعيد من القمر، و"فتح صفحة جديدة في تاريخ اكتشاف البشر للقمر".

وخلافا لسطحه الأقرب إلى الأرض والمطل دائما عليها، لم يحط أي مسبار أو مركبة استكشاف على الجزء البعيد من القمر، الجبلي والمليء بالحفر. وقد التقط الاتحاد السوفيتي السابق في 1959 أول صور له، لكن لم تحط عليه أي مركبة من قبل.

ومن أكبر التحديات النجاح في الاتصال بالرجل الآلي على سطح القمر إذ إن وقوع الوجه المظلم للقمر على الجانب المعاكس للأرض يمنع إمكانية اتصال مباشر لنقل الإشارات.

لذلك أطلقت الصين في مايو الماضي قمرا اصطناعيا يحمل اسم "شيوهتشياو" تموضع في مدار القمر بشكل يسمح بنقل الأوامر ووالمعطيات بين الأرض ومركبة الاستكشاف.

وقالت إدارة الفضاء الوطنية الصينية إن مهام المسبار "تشانج أه-4" تشمل الرصد الفلكي ومسح التضاريس والتكوين الصخري للقمر وقياس الإشعاع النيتروني والذرات المحايدة لدراسة البيئة على الجانب البعيد من القمر.

وهي المرة الثانية التي ترسل فيها الصين مركبة لاستكشاف سطح القمر بعد المسبار "يوتو" في 2013، الذي استمر في العمل 31 شهرا.

وتهدف الصين إلى اللحاق بروسيا والولايات المتحدة كي تصبح قوة فضائية رئيسية بحلول عام 2030، وتعتزم البدء في بناء محطة فضائية مأهولة خاصة بها العام المقبل.