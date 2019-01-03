وزارة الدفاع الجزائرية: القضاء على إرهابيين خطيرين في ولاية سيدي بلعباس

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية القضاء على إرهابيين اثنين خطيرين بولاية سيدي بلعباس (شمال غرب البلاد).

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان اليوم الخميس، إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات وإثر نصب كمين بمنطقة "تفاسور" بولاية "سيدي بلعباس"، تمكنت قوات الجيش أمس من القضاء على إرهابيين اثنين خطيرين، وضبط بندقيتين آليتين من نوع كلاشنكوف وكمية من الذخيرة"، مشيرة إلى أن العملية مازالت متواصلة.

وأضاف البيان أنه "في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز (دوريات) للجيش في "تمنراست" و "برج باجي مختار" (جنوب) 18 منقبا عن الذهب وضبطت بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف وخمس خزن ذخيرة و400 طلقة و30 مولدا كهربائيا و22 مطرقة ضغط ومعدات تفجير.