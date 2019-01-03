الحكومة السودانية تتيح لولاية شمال دارفور التجارة الحدودية بقيمة مليار دولار

وقعت وزارة التجارة والصناعة السودانية وولاية شمال دارفور، اليوم الخميس، بروتوكول تجارة الحدود، الذي يتاح بموجبه للولاية التبادل التجاري مع دولتي ليبيا وتشاد في حدود مليار دولار، ويقضي الاتفاق كذلك بتفعيل دور التعاونيات من أجل توفير السلع الأساسية للمواطن.

وقال وزير الدولة بوزارة التجارة والصناعة السودانية أبوالبشر عبدالرحمن -في تصريح صحفي- إن البروتوكول يسهم في إنعاش وتحريك عجلة الاقتصاد ويفتح الأسواق الجديدة ويفعل التجارة الإلكترونية، كما يعمل على تنشيط النقاط الجمركية والتبادل التجاري مع دول الجوار والترويج للسلع عبر نقاط التجارة الإليكترونية، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد.

وأضاف أن البروتوكول يساعد كذلك على إجراء المسح الصناعي في مجالات الأسمنت والصودا الكاوية والمياه والمشروبات، كاشفا أنه سيتم إعادة هيكلة إدارة تجارة الحدود وإعطائها صلاحيات الوزير لتسهيل الإجراءات.

بدورهم، أكد مسئولو ولاية شمال دارفور التزامهم بتيسير الإجراءات وتنفيذ كافة بنود البروتوكول بما يعود بالخير على الولاية والسودان بصفة عامة.