قالت الدكتور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها اجتمعت، اليوم الخميس، مع 14 جميعة أهلية من كبرى الجمعيات العاملة في مصر، لبحث تطبيق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الخميس، أنها عرضت على الجمعيات خريطة المناطق الفقيرة في محافظات مصر، ومعلومات تفصيلية حول المناطق، موضحة أنه تم تدارس مفهوم الحياة الكريمة ومكوناتها، وتم التوصل إلى أنها تعني توفير بنية تحتية مناسبة بها مياه للشرب وصرف صحي وطرق ممهدة وإنارة ودعم أصحاب الأمراض المزمنة لشراء الأدوية المكلفة، وتوفير أجهزة تعويضية لذوي الإعاقة، فضلًا عن توفير فرصة عمل لكل شاب بالأسرة.

وذكرت أنه سيتم إتاحة فرص عمل لأبناء القرى التي ليس بها فرص كافية وبعيدة عن المناطق الاستثمارية، حتى يتم تشغيلهم ويحصلوا على أجر يومي واكتساب مهارات جديدة، مضيفة أن كل جمعية ستتوسع في أعمالها وفي المناطق التي تغطيها لضم مناطق جديدة.

وأوضحت أنه سيتم تنسيق الجهود لتكون هناك لجنة للمياه وأخرى الصرف الصحي وهكذا حتى لا يحدث تداخل بين عمل الجمعيات، وبهدف تكامل الجهود.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، دعوة إلى مؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود بينهما، والتنسيق المُشترك؛ لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019.