«مقبرة الحيوانات الأليفة» و «الشيء» روايتان لـ ستيفن كينج بشاشات السينما 2019

من المنتظر أن يشهد عام 2019، فيلمان مقتبسان عن روايتين للكاتب الأميركي «ستيفن كينج»، أحد أهم كُتاب الخيال العلمي والرعب في العالم.

والفيلم الأول مقتبس من رواية «مقبرة الحيوانات الأليفة»، والتي رشحت لجائزة أفضل رواية بفئة الفانتازيا في بريطانيا، وتم تحويلها إلى فيلم عام 1989، من إخراج ماري لامبرتفي، وتتناول قصة طبيب ينتقل مع زوجته وأبنه وقطتهما، للعيش خارج المدينة بالقرب من مقبرة للحيوانات الأليفة، يتوفى الابت في حادث سير، ثم تتوفى القطة بنفس الطريقة، ويقرر الأب استعادة ابنه بدفنه بمقبرة الحيوانات الأليفة، بعدما سمع من جيرانه؛ «أن من يدفن هناك يعود للحياة مرة أخرى»، ويتحقق الأمر بالفعل، ويعود الأبن لكن ليس كما كان، لتنقلب الأحداث رأسًا على عقب.

ومن المقرر عرض الفيلم في شهر إبريل المقبل.

ويأتي الفيلم الثاني مأخوذًا عن رواية «الشيء»، والتي نشرت لأول مرة عام 1986، واحتلت قائمة أكثر الكتب مبيعًا، كما حازت على جائزة الفانتازيا البريطانية، وتم تحويلها لعدد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية، وحقق «الشيء» في جزءه الأول الذي عرض عام 2017، نجاحا كبيرًا، وحطم أرقاما قياسية في شباك التذاكر بدور العرض.

وتدور رواية «الشيء» حول؛ وحش يتخفى في هيئة مهرج يدعى بيني وايز، لديه تاريخ حافل من القتل والعنف يمتد على مدى قرون، ويسعى لاصطياد الأطفال واحدا تلو الآخر.

ويظهر للأطفال في إحدى القرى ويقوم بإخافتهم عن طريق الظهور أمامهم بتغيير شكله وهيئتة لأشياء وشخصيات مخيفة بالنسبة لهم، وتظهر سلسلة لاختفاء الأطفال بدون أي دليل، وهو الأمر الذي يتكرر كل 27

عامًا.

ومن المقرر عرضها على شاشات السينما في شهر سبتمبر المقبل.