التعليم العالي: فتح باب التقدم للمنح الدراسية بالكليات المجتمعية المقدمة من هيئة الفولبرايت

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريراً مقدماً من الدكتورة كاميليا صبحي القائمة بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، حول المنح الدراسية المقدمة من هيئة الفولبرايت.

وأشار التقرير إلى فتح باب التقدم لبرنامج المنح الدراسية بالكليات المجتمعية للعام الأكاديمي 2019-2020 التابع للهيئة، والذى يهدف إلى دعم التعليم المهني بهدف تطوير خبرتهم المهنية والنهوض بهذه الفئه العامة من القوى العاملة المصرية.

كما أضاف التقرير أن المنحة تبدأ في فصل صيف عام 2019، وتكون مدة المنحة سنة واحدة فقط، وذلك في المجالات التالية: الزراعة، والهندسة التطبيقية، وتكنولوجيا المعلومات، ووسائل الإعلام، والسلامة العامة، والسياحة والفنادق، وإدارة الأعمال، والتعليم فى مراحل الطفولة المبكرة، على أن يكون آخر موعد للتقدم للمنح 8 يناير الجاري.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، بضرورة الاستفادة من المنح الدراسية المقدمة للباحثين المصريين وخاصة من المؤسسات الدولية، وعلى رأسها هيئة الفولبرايت، وفى ظل علاقات التعاون المثمرة والبناءة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في شتى المجالات التعليمية والبحثية والتدريبية؛ للنهوض بالمستوى البحثي والتدريبي والمهني للباحثين المصريين للمساهمة فى خطة التنمية المستدامة بالدولة 2030، ودفع عجلة التقدم الاقتصادي.